- Momente de groaza intr-un tramvai din Capitala, in aceasta dimineața. Un barbat de pe strada a manifestat un comportament agresiv, dupa ce a impușcat cu un pistol cu gloanțe intr-un tramvai care trecea in calea sa. Cine este atacatorul Scenele șocante au avut loc intr-un tramvai 7 care se deplasa pe…

- La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 14:14, polițiștii din Voluntari au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul ca, in parcarea unui depozit de legume și fructe, din orașul Voluntari, se afla un barbat, care a fost injunghiat. Imediat, polițiștii orașului Voluntari s-au deplasat…

- (UPDATE) Polițiștii au convins tanarul sa renunțe la acțiunile lui. Acesta este in afara pericolului.Tentativa de suicid in sectorul Rișcani din Capitala. Un barbat amenința ca se va arunca de la etajul 14 al unui bloc de locuit de pe bulevardul Moscovei.

- Jaf la o banca din Bucuresti Un barbat a reusit sa fuga cu 10.000 de lei Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, dupa ce un barbat a reusit sa fure 10.000 de lei de la o banca din Sectorul 2. Autorul a amenintat, marti, casiera bancii, anunta Biroul de presa al Politiei Capitalei.Astazi, in jurul…

- Politistii din Bucuresti au surprins in flagrant delict doi barbati din Sectorul 3 in timp ce sustragea capacele ornamentale de la rotile unor autoturisme. Dintr-un garaj, utilizat de cei in cauza au fost ridicate 105 seturi de capace roti, mai precizeaza comunicatul de presa al Politiei Capitalei.

- Politistii din Capitala au descins in noaptea de sambata spre duminica intr-un apartament de tip penthouse din sectorul 6 unde era organizata o petrecere cu manele. Aici au fost gasite 11 persoane, intre care Adrian Minune și Tzanca Uraganul, conform unor surse. Toti participanții la petrecere…

- Un barbat din judetul Ilfov, dat in urmarire la nivel national si european pentru furt calificat, a fost depistat si retinut in Bucuresti. Potrivit Politiei Ilfov, miercuri, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov, sprijiniti de politistii Directiei…