Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar este, de 12 ani, la microfonul matinalului Radio ZU. Impreuna cu Daniel Buzdugan și cu Emma Ștefan prezinta una dintre cele mai de succes emisiuni de radio, Morning ZU. De asemenea, alaturi de ceilalți DJ-i Radio ZU, Morar ține aproape peste 2 milioane de ascultatori zi de zi.…

- Vaduva barbatului mort de COVID-19 a fost amendata de inspectorii Directiei de Sanatate Publica Suceava cu suma de 10.000 de lei, pentru ca nu a respectat masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Aproximativ 100 de persoane au participat la inmormantarea care a avut loc in orasul Gura…

- Unul dintre liderii medicilor din Romania a decis sa rupa tacerea cu privire la momentele dificile pe care le-a avut de infruntat in toata perioada starii de urgența, cat și a starii de alerta.Acesta dezvaluie cum restricțiile impuse ce au blocat activitatea medicala: 'Panica indusa de Guvern…

- Ministerul Sanatații a anunțat un nou deces cauzat de virusul COVID-19, in județul Bacau. Pana acum, in județul Bacau au murit 33 de oameni infectați cu noul coronavius. In toata țara, au murit 939 de oameni. Femeie, 70 ani, județ Bacau. Data... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Seful Compartimentului Chirurgie Vasculara din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti, pe numele caruia a fost deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, acuzat fiind ca a venit bolnav la munca si ca ar fi refuzat testarea COVID-19, infectand mai multi pacienti si cadre…

- O vinarie din raionul Vulcanesti a fost plasata in carantina, din cauza COVID-19. Asta dupa ce de vinerea trecuta la patru angajati ai intreprinderii si doua rude ai unora dintre acestia a fost depistat noul coronavirus.

- O fabrica de produse medicale din orașul Cisnadie, județul Sibiu, a fost inchisa, dupa ce o angajata care avea COVID-19 a murit și alți 17 oameni au fost confirmați cu noul coronavirus. Aproape 300 de oameni...

- Un numar de 23 de persoane au fost testate pozitiv la COVID-19. Este vorba despre trei asistente, doua infirmiere, o ingrijitoare si 10 pacienti de pe sectia de Chirurgie Vasculara, sectia unde isi desfasura activitatea medicul Felix Sarboiu, care a continuat sa opereze, deși avea simptome.Alte…