Panettone cu aur și diamante, noua modă la indieni Cel mai scump panettone din lume costa 700.000 de euro și este acoperit in intregime in aur si diamante. Acest panettone, o adevarata capodopera de arta, a fost realizata la Torino de patiserul Dario Hartvig la cererea unui miliardar indian. Delicatesa panetonne a fost oferita drept cadou de nunta unei tinere care s-a indragostit de delicatesa specifica gastronomiei italiene, in timpul studiilor efectuate in aici. Cel care a dat comanda este un industrias din industria textila din India, potrivit The Huffington Post, care nu s-a uitat la bani, fiind dispus sa plateasca oricat pentru darul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest produs de panificatie, asemanator cozonacului, contine cinci kilograme de ciocolata provenind din Ecuador, sofran si mirodenii, invelite in folie alimentara de aur de 22 de carate, ornat cu mai multe bratari cu diamante de diverse marimi si valori si cu o tiara din aur alb cu diamante. Numai bun…

