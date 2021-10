Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Cehiei, regele Iordaniei sau presedintii kenyan si ecuadorian, acuzați de evaziune fiscala! Aceștia au ascuns bunuri prin societați offshore*, in scop de evaziune fiscala, potrivit unei anchete publicate de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), informeaza AFP. *societate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) investigheaza 26 de companii energetice pentru manipularea pietei, iar amenzile vor fi intre 5 si 10% din cifra lor de afaceri, a afirmat, miercuri, Dumitru Chirita, presedintele ANRE.El a fost audiat in cadrul Comisiei parlamentare de ancheta…

- Un mare scandal provocat de pactul pentru construcția de submarine, care a fost incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, premierul britanic Boris Johnson a incercat sa calmeze situația și a i-a transmis Franței un mesaj in „frangleza”. „Cred ca a venit timpul ca unii dintre prietenii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi va trimite saptamana viitoare inapoi ambasadorul la Washington dupa ce omologul sau Joe Biden a recunoscut ca o consultare a Frantei inainte de anuntarea pactului de securitate cu Australia ar fi prevenit o disputa diplomatica, a anuntat miercuri presedintia…

- Presedintele american Joe Biden a solicitat o discutie cu omoloful sau francez, iar aceasta dicutie urmeaza sa aiba loc la sase zile de la ruperea ”contractului secolului” prin care Franta urma sa livreze Australiei 12 submarne cu propulsie clasica si de la anuntarea unui nou pact in domeniul apararii,…

- Decizia Canberrei de a anula acest contract de achizitionare a 12 submarine franceze cu propulsie diesel-electrica, in valoare de 56 de miliarde de euro, in favoarea furnizarii unor submarine americane cu propulsie nucleara, a infuriat Parisul. ”Australia nu are nevoie sa-si dovedeasca atasamentul,…

- Președintele american a participat, alaturi de premierul Marii Britanii și cel al Australiei la semnarea unui tratat istoric pentru submarine nucleare.Momentul a fost surprins in timp ce Biden anunța semnarea unui nou acord acord istoric. Cei trei se aflau in videoconferința.Noul parteneriat dintre…

- Presedintele american Joe Biden a denuntat joi ''o minoritate identificata de americani'' sustinuta de ''o minoritate identificata de responsabili politici'' care impiedica Statele Unite sa ''intoarca pagina'' COVID -19 refuzand sa fie vaccinati, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Aproape 80 de…