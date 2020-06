Pandemie: Secretarul general al ONU avertizează asupra riscului unei crize alimentare mondiale Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat marti asupra riscului unei "crize alimentare mondiale" din cauza repercusiunilor pe termen lung pentru "sute de milioane de copii si adulti" daca nu se face nimic pentru atenuarea consecintelor pandemiei, relateaza AFP. "Sistemele noastre alimentare nu mai functioneaza si pandemia de COVID-19 agraveaza situatia", a estimat el intr-un comunicat care a insotit un studiu al ONU, reamintind ca astazi "peste 820 de milioane de persoane nu mananca suficient". "Circa 144 de milioane de copii de mai putin de cinci ani sufera de o intarziere de crestere,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

