Stiri pe aceeasi tema

- "Pregatirile au inceput pentru a primi cadavrele in Palacio de Hielo si astfel sa faciliteze munca serviciilor funerare in fata acestei situatii exceptionale", au anuntat autoritatile din regiunea Madrid. Aceasta morga improvizata ar trebui sa inceapa sa fie folosita "in urmatoarele ore", potrivit…

- "Pregatirile au inceput pentru a primi cadavrele in Palacio de Hielo si astfel sa faciliteze munca serviciilor funerare in fata acestei situatii exceptionale", au anuntat autoritatile din regiunea Madrid, noteaza News.ro. Aceasta morga improvizata ar trebui sa inceapa sa fie folosita "in urmatoarele…

- Sunt imagini filmate zilele trecute pe culoarele unuia dintre spitalele din Madrid. In așteptarea consultului, pacienții s-au intins pe jos, cat mai aproape de perete, astfel incat sa nu blocheze trecerea personalului medical. Unii se aud tușind. Va avertizam ca urmeaza imagini cu puternic impact emoțional.

- Francezii sunt chemati, astazi, la urne, in primul tur al alegerilor municipale, cu o miza eclipsata de pandemia de coronavirus. Sambata seara, cu cateva ore inainte de deschiderea birourilor de vot, premierul Edouard Philippe a anuntat ca restaurantele, cinematografele si magazinele neesentiale vor…

- Tara este aproape inchisa, dar francezii au inceput totusi sa voteze, duminica dimineata, in primul tur al alegerilor municipale, cu o miza eclipsata de epidemia de coronavirus, relateaza AFP.Sambata seara, cu cateva ore inainte de deschiderea birourilor de vot, prim-ministrul Edouard Philippe…

- Guvernul de la Paris susține ca „primele masuri adoptate pentru a limita adunarile au fost prost aplicate”, ceea ce a dus la „o accelerare a raspandirii virusului si, in unele teritorii, la o crestere a numarului de persoane aflate la reanimare”. Premierul francez Edouard Philippe a ordonat sambata…

- Secretarul de stat Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca au fost extinse zonele rosii si la nord-estul Frantei si la regiunea Madrid, iar in zonele galbene se afla celelalte localitati din Franta, Germania si Spania. Persoanele care vin din zonele rosii intra in carantina, in centre speciale, iar cele…

- Noi imagini scandaloase din spitalul groazei, din Calarași! Toalete murdare și pline de igrasie, dușuri insuficiente și bai fara lumina pentru pacienții hraniți cu paine inmuiata in apa, amestecata cu salam și margarina.