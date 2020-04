Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, a decis sa practice din nou medicina, astfel ca s-a reinregistrat ca medic generalist si va lucra o tura pe saptamana pentru a ajuta in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, este medic la baza și va lucra o tura pe saptamana pentru a-și ajuta confrații in timpul pandemiei de coronavirus.Premierul Irlandei a lucrat ca medic timp de sapte ani inainte de a renunta la profesie si de a deveni politician. El a fost scos din registrul medical…

- Vicepresedintele Colegiului Medicilor din Romania, Constantin Carstea, a solicitat luni sporuri de risc motivante si protectie adecvata pentru medicina primara, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres.Citește și: Lidl, mutare in plina epidemie de coronavirus! Se intampla din…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a multumit miercuri premierului japonez si Comitetului International Olimpic (CIO) pentru "sacrificiul" pe care au acceptat sa-l faca prin amanarea Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.…

- NESIMTIRE… Sindicatele din sanatate i-au adresat ministrului Sanatatii un document in care cer sporuri intre 55% si 85% din salariu si pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar ce trateaza pacientii cu coronavirus, invocand prevederile legale referitoare la personalul care…

- Gabriela Firea propune ca școlile și gradinițele din Capitala sa fie inchise, in urmatoarele saptamani, avand in vedere ca in București au fost confirmate doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.Mai mult, edilul a decis suspendarea activitații tuturor teatrelor din Capitala. In schimb, mai multe…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, miercuri, ca este nevoie de o crestere a alocarii bugetare in sistemul sanitar pentru a dezvolta spitalele din Romania, informeaza AGERPRES . “Spuneam ca sunt doua scenarii: trebuie crescut bugetul alocat Sanatatii din PIB sau trebuie gasit…