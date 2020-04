PANDEMIE CORONAVIRUS. Numărul deceselor în Spania a trecut de 10.000 Numarul total al deceselor din Spania provocate de coronavirus a ajuns la 10.003, in timp ce bilantul cazurilor a urcat la 110.238 de la cifra de 102.136 inregistrata miercuri, a precizat ministerul. Peste 935.000 de persoane au fost raportate drept infectate cu noul coronavirus in intreaga lume, iar 46.906 au murit, conform unui bilant al pandemiei publicat joi de Reuters. In acest moment, SUA se afla pe primul loc in clasamentul infectiei cu coronavirus, cu 214.207 de cazuri raportate. Sunt urmate de Italia, cu 110.574 de cazuri. In Romania au fost confirmate 2738 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

