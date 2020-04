IPJ Constanta, chemat la judecata de aproape 300 de politisti. Ce s-a decis in prima instanta

Magistratii Sectiei a II a civila, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta ai stabilit primul termen in dosarul 3884 118 2018, cauza in care Tribunalul Constanta a admis in parte cererea… [citeste mai departe]