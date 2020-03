„Fara doar si poate anul acesta este mult mai dificil fata de 2009. Sunt asemanari in sensul ca ne vom trezi cu totii cu scaderi de afaceri, insa atunci scaderile au venit treptat. (...) Noi discutam acum de lipsa de apetit a consu­ma­torilor de a merge in magazine, dar ne vom confrunta cu lipsa de apetit a consumatorilor de a se intalni fata in fata cu un consilier in amenajari interioare de exemplu", a spus Dan Sucu, potrivit ZF.

Mobexpert a fost primul grup din sec­to­rul mobilei care a decis inchiderea activitatii pana la terminarea starii de urgenta. Ulterior, au inchis ma­gazinele…