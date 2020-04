Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii a anunțat joi, la ora 20.00GMT, ca un numar de 14.696 de persoane au decedat din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Reuters.Dintre acestea, 1.942 au murit in ultimele 24 de ore, dintre care cele mai multe in statul New…

- "Vreau ca fiecare american sa fie pregatit. Este o problema de viața și de moarte", a spus Donald Trump, care este convins ca in curand se va vedea "luminița de la capatul tunelului". Casa Alba a estimat ca numarul victimelor va fi intre 100.000 și 240.000, chiar daca vor fi respectate masurile…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in statul New York a crescut cu 237 in ultimele 24 de ore, ajungand la un total de 965, a anuntat duminica seara guvernatorul acestui stat, Andrew Cuomo, potrivit Reuters. Pana duminica seara, in statul New York - cel mai afectat din SUA de epidemia COVID-19…

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- Potrivit sursei citate, aproximativ 3.500 de pasageri si membri ai personalului din 54 de tari se afla la bordul vasului Grand Princess, care a fost tinut in largul coastelor SUA incepand de miercuri, dupa efectuarea testelor in urma decesului din cauza COVID-19 a unui pacient care a calatorit anterior…

- Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…