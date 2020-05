Pandemia şi variantele limitate de transport îi determină pe românii din diaspora să închirieze maşini Pandemia ii determina pe oamenii de afaceri si studentii straini si pe romanii din diaspora ramasi in tara sa inchirieze masini pentru a se intoarce in strainatate, in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima. "De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar si pentru ca au putine variante de transport in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai multi oameni de afaceri straini sau studenti care invata in tara, blocati in Romania in ultimele doua luni, prefera sa se intoarca in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

