Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze au inchis un oras din nordul tarii si au lansat o ampla campanie de testare intr-un altul, ambele din apropierea frontierei cu Rusia, dupa identificarea cate unui singur caz de coronavirus in fiecare dintre aceste localitati, informeaza g4media . La Dongning este vorba de cazul…

- Dr. Mike Yeadon susține ca guvernul britanic folosește sfaturile științifice intr-un mod „letal de incompetent”. Yeadon este catalogat drept un corona-sceptic, iar YouTube a sters pentru cateva zile, sub pretextul incalcarii unei ințelegeri, interviul in care imunologul susține ca exista cel puțin „patru…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri ingrijorat de cresterea mortalitatii cauzate de noul tip de coronavirus in Rusia, insa fara a ordona deocamdata inasprirea masurilor restrictive menite sa stavileasca epidemia, informeaza AFP, preluata de Agepres. “Numarul de noi cazuri creste (…)…

- Autoritațile uneia dintre cele mai prospere țari din Europa, lovite grav de pandemia de coronavirus, iau in calcul foarte serios introducerea de masuri valabile doar in situație de razboi. Elveția și-a prezentat planul medical pe fondul creșterii incontrolabile a infectarilor cu noul coronavirus. In…

- Pandemia de coronavirus pare sa afecteze mai mult sanatatea in marile orase, expuse ani de-a randul poluarii si ai caror locuitori sunt mai susceptibili sa contracteze boli, si nu doar respiratorii, fapt ce necesita “o reorganizare” urgenta a metropolelor, pentru a da prioritate deplasarii pietonale…