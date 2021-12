Stiri pe aceeasi tema

- Aceleași doua categorii sociale se regasesc și in clasamentul persoanelor cel mai afectate din punct de vedere financiar de criza sanitara, potrivit unui amplu sondaj prezentat de publicația britanica The Guardian . Tinerii și femeile au avut cel mai mult de suferit din punct de vedere psihic și financiar…

- Pandemia de coronavirus a redus puternic cererea de autovehicule si a perturbat lanturile de aprovizionare ale industriei auto, o veste rea pentru economiile Europei Centrale, care depind semnificativ de aceasta, scrie Deutsche Welle. In Cehia, productia auto va scadea cu 13% in acest an la…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura, Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, intervenția Uniunii Europene (UE) pentru a proteja dreptul la educație al copiilor din Romania in contextul in care aproximativ 40% dintre școli raman inchise din cauza pandemiei. “Pandemia…

- DSP Alba a primit in acest sezon 16.695 de doze de vaccin antigripal din care 6.260 reprezinta doze de vaccin antigripal Vaxigrip destinat administrarii copiilor. Ultima tranșa de vaccin antigripal-6261 de doze a sosit, miercuri, 3 noiembrie, și va fi distribuita medicilor de familie. In stocul DSP…

- S-a aflat adevarul despre mama Antoniei, fetița ucisa și arsa din Arad. Cel care a vorbit despre ce fel de mama este femeia pentru copiii sai este fostul partener de viața, tatal biologic al celor doi copii. Acesta trece prin clipe de coșmar, dupa ce fiica sa de 4 ani a fost ucisa de concubinul […]…

- Pandemia de COVID-19 a cauzat mari probleme și ne-a lasat și ne lasa o amprenta foarte evidenta. Printre acestea se numara și problemele de sanatate mintala ale copiilor si adolescentilor pe plan global, domeniu care necesita o alocare de fonduri suplimentare, avertizeaza UNICEF într-un raport…

- Pandemia de COVID-19 a distrus progresele in ceea ce priveste speranta de viata, conform unui studiu realizat de Centrul Leverhulme pentru Stiinte Demografice din Oxford. Cele mai mari scaderi ale sperantei de viata s-au inregistrat in randul barbatilor din SUA, cu un declin de 2,2 ani fata de nivelul…

- Pandemia de coronavirus și digitalizarea inclusiv a invațamantului, pentru limitarea raspandirii virusului, au dus la o folosire mai intensa a ecranelor, in randul copiilor de varste mici și medii. Tocmai de aceea, numeroși parinți tind sa limiteze folosirea electronicelor și a ecranelor in timpul liber.In…