Stiri pe aceeasi tema

- Fiind rugata de mai mulți parinți sa se pronunțe la acest subiect, Lucia, care este medic ORL de profesie, dar și parinte, s-a expus asupra situației cu noul an școlar și revenirea copiilor in clasele de studiu. In Live, Lucia Gariuc a vorbit și despre responsabilitatea parinților pentru sanatatea copiilor,…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru, despre prezența fizica a copiilor in școli din toamna: ,,Doar o treime dintre elevi vor merge, celelalte doua treimi sunt acasa, online“ Scenariul menționat de el: o treime dintre elevi sa mearga la școala, iar celelalte doua treimi sa urmeze cursurile online, de acasa, prin…

- Sau cursuri online din toamna Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru…

- FLiP - Scoala de Bani pe Roti a trecut in online si a educat financiar peste 4.000 de copii, iar atelierele de educatie financiara continua pe tot parcursul verii, a anuntat, joi, Banca Comerciala Romana, potrivit Agerpres.Citește și: Pleaca DUBA POLITIEI dupa fostul colonel SRI Daniel Dragomir…

- Conform recomandarilor Institutului Național de Sanatate Publica, trimise catre Ministerul Invațamantului, școala se va modifica mult din momentul inceperii noului an, pe 14 septembrie. Din toamna, clase de maximum 10-15 elevi, elevii sa stea patru ore pe zi la școala, iar fiecare ora de curs sa dureze…

- 250.000 de copii sunt mult prea saraci pentru a putea face școala in perioada pandemiei. Saptamana trecuta guvernul a adoptat hotararea prin care aloca 150 de milioane de lei pentru tablete destinate elevilor din medii defavorizate. Pentru trei frați dintr-un catun din Buzau, școala online inseamna…

- Guvernul a suplimentat bugetul Ministerul Educației Național cu suma de 150 de milioane de lei care este destinata achiziționarii de tablete conectate la internet pentru elevii din medii defavorizate care nu pot participa la cursurile desfașurate in mod online, a anunțat șeful cancelariei prim-ministrului,…

- In acest sens, Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Educatiei cu 150 de milioane de lei – dupa cum transmite reporterul RRA, Petruta Obrejan. Dezvoltarea sistemului de invatamant online este o prioritate pentru actualul guvern, sustine seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. El a precizat…