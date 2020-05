Pandemia în masivul Ceahlău: animalele s-au bucurat de lipsa oamenilor Parcul Național Ceahlau, emblematic pentru județul Neamț este o arie protejata de interes national,dar și european. Pandemia COVID-19, care a influențat și inca mai influențeaza activitațile noastre cotidiene, ale tuturor, a dus la schimbare programului de lucru al personalului Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlau, prin sistarea activitaților de monitorizare a turismului și intensificarea altor acțiuni ce țin de buna gospodarire a unei arii naturale protejate. Vom prezenta, in continuare, principalele preocupari ale rangerilor parcului in perioada in care restricțiile impuse de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

