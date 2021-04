Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au aprobat adeverinta electronica verde, insa au redenumit-o in „Certificat UE Covid-19”. Acesta va fi valabil timp de 12 luni și nu mai mult. Spitale in colaps și recorduri la ATI, in toata Europa. ”Ce se va intampla? Trebuie sa moara oameni, altfel nu vad nicio solutie” Romanii din Italia…

- Certificatul UE COVID-19 a fost aprobat in Parlamentul European, anunța eurodeputatul Dragoș Pislaru: „Nu este obligatoriu pentru a calatori in alte state membre, nu ține loc de pașaport, prin urmare nu este o condiție pentru exercitarea dreptului la libera circulație”.

- Parlamentul European a aprobat miercuri cu 540 de voturi „pentru” propunerea legislativa privind certificatul UE Covid-19. Aleșii europeni au adoptat propunerea Comisiei Europeana ca noul „certificat UE COVID-19” sa inlocuiasca „certificatul verde”. De asemenea, eurodeputații au fost de acord ca noul…

- Uniunea Europeana (UE) poarta discuții intense cu Statele Unite ale Americii (SUA) pe tema pașaportului de vaccinare anti-Covid-19. Mai exact, trebuie stabilite condițiile in care certificatul european de vaccinare anti-COVID-19 va fi folosit și in SUA. „Suntem in contact cu SUA privind certificatul…

- Grecia deschide din nou granițele pentru turiștii care vor sa vina in vacanța. Masura carantinei nu va mai fi obligatorie incepand de astazi. Turiștii din UE si din alte cinci tari nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina cand ajung in Grecia. Pana acum, cetațenii care ajungeau in aceasta țara erau…

- Poziție comuna in țarile Uniunii Europene fața de certificatul verde de calatorie. De acum, pot incepe negocierile in Parlamentul European pentru ca acest document sa fie folosit cat mai repede. Nu va fi insa un pașaport care sa garanteze mobilitatea!

- Aceste trei țari nu se afla pe lista galbena, adica sunt state fara risc epidemiologic mare. Bulgaria, Turcia și Grecia au fiecare regulile lor. Pentru Grecia cei care s-au vaccinat nu vor sta in carantina. Turcia solicita un test PCR negativ, altfel cei care intra in aceasta țara vor sta in carantina.…

- Doua persoane din sudul Angliei au fost testate pozitiv la varianta sud-africana a coronavirusului fara sa fi avut nicio legatura cu oameni care au calatorit recent, ceea ce a determinat ''testarea accelerata'' pentru a tine transmiterea sub control, informeaza Reuters, anunța AGERPRES. Rezidentii…