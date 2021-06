PANDEMIA gunoaielor: Un mare oraș este în situație critică Toata lumea este canalizata pe scandalul gunoaielor din Sectorul 1 , insa in țara avem exemple similare. De exemplu, la Alba-Iulia exista o criza a gunoaielor de doua saptamani. Societatea de salubrizare Polaris susține ca nu poate ridica toate deșeurile din minicipiu din cauza unor probleme la Centrul Ecologic de la Galda de Jos. La randul lor, reprezentații asocierii RER-RETIM, asociere care se ocupa de Centrul de la Galda au declarat ca problema ar fi la operatorul de salubritate din Alba Iulia. Dupa ce a asistat la acest meci de ping-pong, DSP Alba a decis amendarea Polaris cu suma de 10.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

