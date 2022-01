Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de COVID-19 a lasat orfani aproximativ 98.000 de copii in Peru, a anuntat joi guvernul celei mai indoliate tari din lume, raportat la populatia totala, transmite AFP. „Tara noastra este, din pacate, tara care numara aproape 98.000 de copii care si-au pierdut tatal, mama sau tutorele in timpul…

- Pandemia de Covid-19 are pana acum 5,35 milioane de victime in lume. Acesta este bilanțul realizat de France Presse pe baza surselor oficiale. In valoare absoluta, țarile care au inregistrat cei mai mulți morți din cauza coronavirusului incepand din ianuarie 2020 pana azi sunt: Statele Unite (809.958),…

- Guvernul de la Kiev ii obliga deja pe profesori, pe angajatii din institutiile de stat si pe cei din administratiile locale sa se vaccineze anti-COVID-19. Cei care nu respecta aceasta decizie, risca sa fie suspendati de la locurile lor de munca.Noua lista a categoriilor profesionale care trebuie sa…

- Peru, tara cu cea mai mare rata a mortalitatii cauzate de Covid-19 din lume, a depasit pragul de 200.000 de decese din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri Ministerul peruan al Sanatatii. Aproximativ 25 de noi decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore de catre minister,…

- Coreea de Sud a anuntat sâmbata ca a îndeplinit tinta de vaccinare a 70% din populatia sa de 52 de milioane de locuitori, deschizând calea pentru preconizata revenire la normalitatea începând de luna viitoare, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Obiectivul, stabilit…