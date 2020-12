Pandemia de Covid-19 a dus la o creştere exponenţială, speculativă, a cererii şi a preţurilor pentru animalele de companie Spre deosebire de oportunistii de pe pietele financiare, noii proprietari de caini intentioneaza sa isi pastreze companionii, in loc sa ii vanda unui cumparator credul pentru a face un proft rapid. Iar animalele de companie au o valoare reala, nu speculativa. Trei sferturi dintre americani, de exemplu, afirma ca prietenii lor blanosi ii ajuta sa faca fata stresului masurilor de carantina, potrivit American Pet Products Association. Asta inseamna ca actualul boom nu se incadreaza in definitia stricta a unei bule financiare. Chiar si asa, diferenta dintre oferta si cerere demonstreaza existenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

