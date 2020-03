Pandemia de coronavirus: Producătorii auto opresc producţia în fabricile din Europa BMW opreste productia in Europa timp de doua saptamani BMW opreste productia in Europa timp de doua saptamani din cauza pandemiei de coronavirus. "Incepand de miercuri vom suspenda activitatea uzinelor noastre din Europa si a fabricii Rosslyn din Africa de Sud. Intreruperea productiei este planificata acum pana in 19 aprilie", a anuntat directorul general al BMW, Oliver Zipse. FORD Ford a anuntat pe 17 martie sa suspenda temporar productia de vehicule si de motoare la fabricile din Europa continentala, ca reactie la impactul in crestere al coronavirusului. Masurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

