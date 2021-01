Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit 10 luni de la confirmarea primului caz de coronavirus in Romania, iar in acest timp oamenii au trecut prin diferite stari: frica, nesiguranța și speranța ca la un moment dat pandemia se va sfarșit. 70 % dintre romani sunt in continuare ingrijorați, se arata intr-un studiu publicat de IRES.Peste…

- Stabilita in Oklahoma (SUA), fosta gimnasta Nadia Comaneci era o prezența constanta la multe gale de renume ale sportului mondial și calatorea, de regula, in toata lumea. Situația delicata din toata lumea a determinat-o pe Nadia Comaneci sa se protejeze și a ales sa nu mai paraseasca granițele statului…

- Situatia legata de coronavirus este in continuare foarte grava in Germania, chiar daca numarul infectarilor nu mai creste atat de repede, a declarat marti cancelarul Angela Merkel, dupa ce liderii federali si de landuri au amanat pana la 25 noiembrie luarea unei decizii privind noi masuri de izolare,…

- In Romania, urmeaza sa aiba loc cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday 2020, insa anul asta va fi cu totul diferit comparativ cu anii precedenți din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit specialiștilor, Covid-19 a schimbat radical obiceiurile de consum ale romanilor, in…

- ”Cateva milioane (n.red Catrama nu a vrut sa precizeze daca sunt lei sau euro). Sunt o mulțime de bani. Și va spun de ce am pierdut: pentru ca nu s-a mai putut munci, dreptul la munca a fost reprimat, pe langa alte drepturi. Piețele s-au inchis, magazinele la fel, exporturile nu au mai putut sa funcționeze.…

- Situația pandemiei de coronavirus in perioada Craciunului va depinde foarte mult daca cetațenii Romaniei vor respecta in urmatoarele saptamani regulile sanitare, a fost declarația ministrului Sanatații, Nelu Tataru, luni seara, la B1TV. Acesta a precizat ca este nevoie de 28 de zile pentru a se ajunge…

- Pandemia de coronavirus schimba regulile de la o zi la alta, iar pentru ca numarul cazurilor de coronavirus din țara noastra este din ce in ce mai mare, autoritațile italiene au anunțat noi masuri!