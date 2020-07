Stiri pe aceeasi tema

- SUA a inregistrat cel mai mare numar de infectari intr-o zi de la inceputul pandemiei. Cazurile de COVID-19 din SUA au crescut marti cu peste 47.000, potrivit unui raport citat de Reuters, cea mai mare crestere intr-o zi de la inceputul pandemiei.

- Pandemia de COVID-19 este "departe de a se fi incheiat" si "chiar se accelereaza", a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cerand intregii luni sa actioneze imediat, fara a astepta un vaccin, transmite AFP, citat de agerpres.ro.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii face un anunț terifiant legat de pandemia COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare a explodat in ultimele 24 de ore. Duminica s-a inregistrat o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19, un adevarat record zilnic la nivel global. Bilantul cazurilor globale de imbolnavire…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record zilnic la nivel global, informeaza agerpres.ro.Bilantul cazurilor globale de imbolnavire a ajuns la peste 8.

- America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, Brazilia fiind cel mai puternic afectata, in timp ce cazurile sunt in crestere in unele tari africane, care pana acum au avut un numar relativ redus de decese, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) evoca marti ”date potential pozitive” cu privire la anumite tratamente care par sa limiteze gravitatea sau durata bolii covid-19 si anunta ca isi va concentra atentia asupra a patru-cinci dintre cele mai promitatoare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Avem…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca nu exista niciun caz confirmat de COVID-19 transmis prin alimente sau prin ambalaje si face cateva recomandari pentru a face cumparaturile in siguranta.Cand mergeți la cumparaturi, pastrați cel puțin un metru distanța fața de ceilalți și nu va atingeți ochii,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) spune ca in aceasta perioada, nutritia si hidratarea adecvata sunt vitale și recomanda un regim alimentar echilibrat pentru a ajuta sistemul imunitar al organismului in lupta cu COVID-19. Persoanele care au o dieta echilibrata sunt de regula mai sanatoase, cu sistem…