Stiri pe aceeasi tema

Elena Udrea a facut show la audierile din Bulgaria, țara in care a fugit inainte ca ICCJ sa o condamne definitiv la șase ani de inchisoare in Dosarul Gala Bute. Udrea a acuzat, in Bulgaria, ca este terorizata de justiția din Romania și ca risca sa faca inchisoare pe nedrept, deși are un copil mic…

„Romii, mult timp anonimi pentru istoria oficiala, și-au dat viața pentru implinirea marilor noastre idealuri, fiind insa victime ale violenței, urii și rasismului", transmite Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor și a Sarbatorii etniei romilor din Romania.…

NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza AFP, Reuters si dpa.

Irlanda, Austria, Germania, Croatia, Letonia si Romania sunt singurele state membre UE care au raportat un declin al economiei in trimestrul patru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.…

PCH a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca a incetat din viata tatal lui Catalin Hildan, Marin, care avea 75 de ani.

Aproximativ 3,3% din populatia Uniunii Europene nu isi permitea in 2020 o conexiune la Internet, in randul statelor membre Romania fiind tara cea mai afectata de aceasta problema, in conditiile in care aproape o cincime din intreaga populatie (19,8%) nu isi permitea o conexiune la Internet, arata…

Un numar de 230.300 de femei lucrau in sectorul de stiinta si inginerie din Romania in anul 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica.

Austria, Germania, Romania si Letonia sunt singurele state membre care au raportat un declin al economiei in trimestrul patru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.