- Rata de vaccinare, mai mare in realitate decat in statistici, susține ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, crede ca statisticile oficiale nu reflecta realitatea in privința ratei de vaccinare in randul populației din Romania. Intr-un interviu pentru Digi24, el…

- Romania este statul membru UE unde vanzarile online ale companiilor au inregistrat cea mai puternica scadere in 2021 comparativ cu 2020, in conditiile in care la nivelul UE vanzarile online ale companiilor au crescut ca urmare a pandemiei de coronavirus si a restrictiilor de deplasare, arata datele…

- Ultimele date ale Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca producția industriala a crescut cu 5,2% in zona euro și cu 5% in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu perioada similara din 2020. Romania a inregistrat a patra scadere a producției industriale, cu -3,7%, fiind devansata de…

- Rata somajului in Uniunea Europeana si-a continuat tendinta de scadere in luna septembrie, ajungand la 6,7% din populatia activa, fata de 6,9% in luna august si un nivel de 7,7% in luna septembrie a anului trecut, potrivit cifrelor publicate miercuri de Eurostat, informeaza AFP. Rata somajului…

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a mai bine de 5 milioane de persoane in lume, incepand din momentul in care biroul OMS din China a semnalat apariția maladiei, la sfarșitul lunii decembrie 2019, pana in prezent, arata un calcul realizat de ziariștii de la AFP pe baza datelor oficiale obținute…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8-), Bulgaria (33,6-), Grecia (27,5-) si Spania (27-), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

- Preturile locuintelor si chiriile in cele 27 de state membre ale UE si-au continuat cresterea in trimestrul doi din 2021, urcand cu 7,3% si, respectiv, 1,3%, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat)