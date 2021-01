Stiri pe aceeasi tema

- O pana de curent a lovit județul Cluj, vineri, dar se pare ca și alte zone ale țarii.”Tocmai ce ne loveste o pana masiva de curent in toata Transilvania, se pare. In Cluj par a fi pagube majore…”, ne-a semnalat un cititor.In cladirea Office s-au bolcat lifturile din cauza penei de curent. Au fost probleme…

Un grav accident a avut loc pe DN 66, in localitatea Livadia, din județul Hunedoara. Salvatorii au intervenit la locul impactului dintre patru mașini.

Un medic, fost șef al Serviciului de expertiza medicala din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, a fost trimis in judecata...

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de vreme rea, valabil pentru județul Caraș-Severin. Sunt așteptate rafele de vant ce vor atinge 100 de kilometri pe ora. Și județele Olt, Dolj, Teleorman și Sibiu vor fi afectate.

- Procurorii DIICOT Bistrita-Nasaud au dispus retinerea pentru 24 de ore a cinci persoane pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda, evaziune fiscala, detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor…

- Un numar de 21 de percheziții au avut loc astazi in județele Caraș-Severin și Timiș, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Gruparea distribuia droguri și elevilor, iar in rețea au fost atrași și copii. Polițiștii, polițiștii de frontiera și procurorii DIICOT Severin, au efectuat 21 de percheziții…

Un barbat și o femeie, ambii de 75 de ani, au murit, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea...

- Trei firme din Bihor și Arad ar fi prejudiciat bugetul de stat și furnizorii cu nu mai puțin de cinci milioane de euro. Polițiștii fac percheziții la sediile societaților comerciale, iar reprezentanții acestora sunt banuiți de inșelaciune, abuz de incredere și spalarea banilor. Astazi, politistii bihoreni…