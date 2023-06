Locuitorii satului Nova Tavoljanka, din regiunea Belgorod aflata la granita cu Ucraina, sunt terorizati de soldatii Fortelor Armate Ruse care au fost trimisi aici pentru protectie.Acestia au inceput sa jefuiasca casele taranilor si sa infiinteze adevarate tarcuri de porci in casele oamenilor, scrie canalul de Telegram „Govorit NeMoskva". Astfel, locuitorii satului evacuat s-au plans guvernatorului regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, despre comportamentul barbar al armatei ruse.„Ei traiesc in casele noastre, duc un stil de viata urat, alcoolul si alte lucruri raman sub forma de gunoi si murdarie,…