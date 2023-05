Până să se obișnuiască cu noul mod de colectare, craiovenii mai aruncă gunoiul și pe jos Unii craioveni se deprind cu greu sa foloseasca containerele ingropate. Acestea au devenit funcționale in majoritatea cartierelor orașului de la inceputul acestei luni, dar locuitorii urbei tot mai arunca gunoiul pe jos. Pentru debarasarea gunoiului, cetațenii trebuie sa depuna un minim efort: sa acționeze pedala containerului, sa aștepte sa se deschida trapa și apoi sa arunce gunoiul acolo unde ii este locul. Operatorul de salubritate chiar a incercat sa ofere un instructaj cetațenilor. “Ii rugam pe craioveni sa foloseasca containerele ingropate. Pe fiecare containere scrie ce tip de deșeuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

