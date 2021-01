Consiliul Local Sfantu Gheorghe a lansat in 2014 un program de burse studențești pentru participanții la programe de licența, masterat și doctorat, cuantumul total al burselor fiind de 100.000 lei. Numarul de burse acordate se incheie la epuizarea sumei. Bursele sunt deschise studenților cu varsta sub 35 de ani care urmeaza cursuri universitare, de masterat […] Articolul Pana pe 29 ianuarie se pot depune dosarele pentru bursele acordate studenților din anii terminali apare prima data in Mesagerul de Covasna .