- Presedintele rus Vladimir Putin a revendicat luni victoria in apararea Kazahstanului de ceea ce el a descris drept o revolta terorista sustinuta de straini si a promis liderilor altor state ex-sovietice ca o alianta condusa de Moscova ii va proteja si pe ei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Sambata, manifestantii revoltati de intreruperi au luat cu asalt o centrala de distributie al EDL din regiunea Aramoun, la nord de Beirut, a indicat compania de stat intr-un comunicat. "Manifestantii au deconectat un transformator de putere de 150-220 kilovolti si au taiat linia de inalta tensiune care…

- Pe cand toata lumea se uita sa vada daca Rusia iși trimite armata ca sa taie nodul ucrainean, iar SUA, NATO și UE o amenințau cu teribile sancțiuni in caz ca o va face, izbucnește ceva intre rascoala și revoluție in Kazahstan. La o prima vedere, evenimentele amintesc mai mult de „primavara araba” decat…

- Ambasada Romaniei in Kazahstan transmite ca nu a primit nicio solicitare de asistenta consulara sau evacuare, ci doar patru solicitari de informatii privind situatia de securitate si programul zborurilor companiilor aeriene, informeaza un comunicat al ministerului Afacerilor Externe, citat de Agerpres…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko care, dupa contestarea realegerii sale în functie în august 2020, a declansat o represiune brutala împotriva opozitiei în Belarus, a declarat joi ca protestatarii din Kazahstan ar trebui sa îngenuncheze în fata militarilor…

- Explozii și rafale de arme automate in capitala economica a Kazahstanului, in timp ce noi imagini șocante apar pe social media. O mașina a intrat in plin intr-un cordon al forțelor de ordine masate in centru pentru a proteja diverse instituții. De altfel, orașul Almati seamana cu un teatru de razboi.…

- Kazahstanul este țara facuta celebra de Borat, o țara de 11 ori mai întinsa decât România, dar cu populație cât a țarii noastre. Kazahstanul este celebru pentru stepele întinse, pentru cosmodromul de la Baikonur și pentru trecutul important pe Drumul Matasii. Însa…

- Proprietarul Facebook, Meta Platforms, a dezmintit marti afirmatia guvernului kazah ca i-a acordat acces exclusiv la sistemul de raportare a continutului retelei sociale, relateaza Reuters. In ceea ce a numit un comunicat comun cu Facebook, guvernul kazah a sustinut luni ca a primit acces exclusiv ca…