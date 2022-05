Stiri pe aceeasi tema

- Prețul materiei prime a explodat in ultimele zile pe piețele internaționale. Graul a ajuns la cotații record dupa o decizie a Indiei, care, in contextul razboiului din Ucraina, a dat peste cap planurile marilor comercianți.

- ​​​​​​​Corupția, evoluția pandemiei și starea padurilor ingrijoreaza, impreuna, doar 13 la suta dintre romanii chestionați, in perioada 28 martie – 11 aprilie, de CURS, procentul fiind mai mare cu 2% decat scorul pe care l-ar obține USR, daca duminica vii

- Intr-un singur an, materialele folosite in construcții s-au scumpit cu 80 de procente. De vina sunt prețurile uriașe la energie electrica, gaze naturale și transport, iar specialiștii din domeniu se tem ca ne-am putea confrunta cu o criza a materiilor prime. Asta va duce automat la locuințe mai scumpe.O…

- Producatorii de muștar se confrunta cu un an dificil. Furnizorii se confrunta, de asemenea, cu probleme care variaza de la o recolta dezamagitoare pana la razboiul din Ucraina. O penurie de semințe de muștar la nivel mondial ingreuneaza situația pentru producatorii romani. Aceștia au declarat ca, daca…

- Painea și toate celelalte produse de panificație s-au scumpit din nou! Brutarii susțin ca au cheltuieli mai mari de producție dupa ce prețul fainii a crescut chiar și cu 60%, in ultimele saptamani. Morarii cumpara graul tot mai scump de cand a inceput razboiul in Ucraina.

- Cotatiile la grau au continuat sa scada, dupa ce un raport al Departamentului american al Agriculturii a indicat ca stocurile mondiale vor creste, datorita unei recolte peste asteptari in Australia, ceea ce va ajuta la reducerea impactului creat de razboiul din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Consecințele financiare razboiului din Ucraina incep sa se faca resimțite dupa nici doua saptamani. Prețul petrolului se apropie de un nivel record. Inca o tura de scumpiri a alimentelor de baza.

- Painea costa in magazinele din Ucraina 2,5 lei in medie (franzela de 500 de grame). Prețul e unul mediu, el variind intre 11-25 grivne (1,7-3,9 lei). Litrul de lapte e pe la 4 lei, litrul de benzina urca pana la 5 lei, iar chiria unei garsoniere in centrul capitalei Ucrainei e in jur de 1600 de lei…