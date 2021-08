Până la ce vârstă aleg tinerii să stea acasă cu părinții. Situația din România și din alte țări europene Varsta medie la care tinerii romani aleg sa plece de la parinți este de 28 ani, arata cele mai recente date Eurostat. Potrivit sursei citate, barbații romani prefera sa locuiasca in casa parinteasca pana implinesc 30 de ani, in vreme ce fetele se muta la 25 de ani. Sunt insa țari europene unde tinerii stau […] Citește Pana la ce varsta aleg tinerii sa stea acasa cu parinții. Situația din Romania și din alte țari europene in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

