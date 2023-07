Până la ce oră se ține postul miercurea și vinerea. Explicațiile preoților Preoții spun ca este bine ca oamenii sa țina post macar in zilele de miercuri și vineri, daca nu pot sa se abțina de la alimentele de dulce in timpul posturilor mai lungi, așa cum este cel al Paștelui sau de Craciun. Inca din cele mai vechi timpuri, miercurea și vinerea se postea intreaga zi, in timp ce alți creștini alegeau sa țina post negru. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

