- „Pana” de curent in Alba Iulia, pe mai multe strazi din Centru. Se lucreaza la remedirea defecțiunilor „Pana” de curent in Alba Iulia, pe mai multe strazi din Centru. Se lucreaza la remedirea defecțiunilor Energia electrica s-a intrerupt in aceasta dupa masa, in Municipiul Alba Iulia, in jurul orei…

- Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca, in zilele de 25, 26, 27 și 28 iulie, pentru Municipiul Alba Iulia s-a emis Cod Galben de canicula, iar in data de 26 iulie s-a emis Cod Portocaliu de canicula, cu disconfort termic ridicat și indice de temperatura-umezeala (ITU) ce va depași pragul…

- E-Distributie Banat a actualizat lista cu intreruperile programate de curent electric, in Timisoara si in judet, valabile de joi, 14 iulie, si pana sambata, 16 iulie, necesare pentru buna administrare și funcționare

- Mai multe cartiere din Alba Iulia au ramas fara curent, joi dimineața: Ce a cauzat pana masiva Mai multe cartiere din Alba au ramas fara curent, joi dimineața: Ce a cauzat pana masiva Mai multe zone din Alba Iulia au ramas fara curent in cursul dimineții de joi, 30 iunie. Fara electricitate au fost…

- Jumatate din Alba Iulia, fara curent joi dimineața: Activitatea unor instituții paralizata. Care este cauza O avarie la stația de curent din zona Dedeman a lasat fara energie electrica, joi, 30 iunie, jumatate din cartierele din Alba Iulia. In urma avariei la stația ce aparține de Transelectrica au…

- Investiții de 43 de milioane de lei, in Alba Iulia, prin programul Anghel Saligny: Rețele noi de canalizare și strazi modernizate Municipiul Alba Iulia primește 43 de milioane de lei, prin programul Anghel Saligny, pentru mai multe lucrari de infrastructura din oraș. De asemenea, județul Alba este primul…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pe mai multe strazi din Campia Turzii Data intreruperii: 14.06.2022... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 13.000 de spectatori sunt așteptați la meciul decisiv pentru ramanerea in Liga 1, Dinamo - U Cluj. Galeria lui Dinamo a dat tonul cantecelor cu o ora inainte, in timp ce pe strazi jandarmii se razboiau cu grupurile violente. Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca astazi,…