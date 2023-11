Până când se mai compensează facturile la energie. Anunț oficial de la Minister Romanii primesc o veste buna de la Minister. Sebastian Burduja anunța pana cand se mai compenseaza facturile la energie. Potrivit acestuia, schema de compensare plafonare a fost necesara in varful crizei energetice. Iar criza inca nu a luat sfarșit. Astfel, va mai fi nevoie de msari in continuare. Totodata, el a explicat și cum sunt facute calculele atunci cand vine vorba de factura la energie. „Schema de compensare plafonare a fost gandita in varful crizei energetice si statul roman a ales o optiune mai usoara. De ce? Exista aceste praguri de consum care se pot echivala si cu praguri de venit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de ce statul subventioneaza pentru toata lumea factura la curent electric.“Schema de compensare plafonare a fost gandita in varful crizei energetice si statul roman a ales o optiune mai usoara. De ce? Exista aceste praguri de consum…

- Sebastian Burduja a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de ce statul subventioneaza pentru toata lumea factura la curent electric. “Schema de compensare plafonare a fost gandita in varful crizei energetice si statul roman a ales o optiune mai usoara. De ce? Exista aceste praguri de consum…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a spus ca Romania poate trece de aceasta iarna cu resursele pe care le are, dar ca exista un bun potential pe zona de productie tinand cont de proiectele din Marea Neagra.

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…

- Mentinerea schemei de plafonare a preturilor la energie este o decizie inteleapta in contextul actual de pe pietele internationale, inclusiv dupa declansarea conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Romanii care merg in vacanța in strainatate ar putea plati o taxa de un euro, potrivit propunerii lansate de Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), in afara taxei aplicate de unele țari de destinație.Dragoș Raducan, președintele FPTR, care lucreaza la proiect, a declarat la Digi24 ca s-a…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. "Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…