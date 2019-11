Până când li se va permite maşinilor să parcheze pe trotuar? In lipsa amenajarii unor locuri de parcare de catre autoritatile locale, trotuarele orasului Craiova continua sa fie transformate in parcari. Masinile ocupa zi de zi trotuarele marilor artere de circulatie, iar pietonii sunt nevoiti sa circule pe carosabil. Ajungi, ca pieton, sa „dai prioritate“ masinilor care ocupa trotuarele. Faci slalom printre autovehiculele parcate si mergi mai mult pe carosabil. Situatie este cu atat mai dificila daca ai un copil in carucior. Tebuie sa cobor pe carosabil si sa te strecori printre autoturismele in mers. Cea mai grava situatie este in preajma unitatilor de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

