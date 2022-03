Până când? De ce s-a închis unul dintre puținele ziare independente din Rusia Unul dintre putinele ziare independente din Rusia s-a inchis. Novaia Gazeta, publicatie al carei fondator a fost premiat anul trecut cu Nobel pentru pace, a anuntat ca isi inceteaza aparitia pana cand se incheie razboiul din Ucraina. De fapt, situația presei indepedente din Rusia se situeaza tot pe la pragul „de inchidere”. In ceea ce privște Novaia Gazeta, decizia a venit dupa ce publicatia a primit un nou avertisment (al doilea) din partea Roskomnadzor, organizatia care controleaza presa scrisa, TV si online, pentru ca ar fi „agent strain”, noteaza The Guardian . Avertismentul a venit dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declaratii ale martorilor in cadrul unei anchete cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a anuntat ministrul justitiei polonez Zbigniew Ziobro, citat joi de thenews.pl. ”Au fost deja stranse peste 300 de marturii si declaratii care…

- Negocierile dintre delegatia ucraineana si delegația rusa „suna mai realist”, insa este nevoie de mai mult timp pentru ca deciziile sa fie in favoarea Ucrainei, a transmis Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian. Discuțiile dintre cele doua delegații s-au incheiat marți fara niciun rezultat și vor…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- In mesajul video transmis, președintele a mai spus ca liniile de aparare ucrainene rezista in fața atacului rusesc, scrie The Guardian.Liniile de aparare ale Ucrainei rezista in fața atacului rusesc, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, in cea mai noua inregistrare video data publicitații.…

- Primele zile ale lunii martie se anunța cruciale pentru soarta conflictului din Ucraina, mai ales ca toata lumea este de acord ca invazia ruseasca se prelungește, dand peste cap planurile președintelui rus Vladimir Putin. Fostul ministru adjunct rus de externe Andrei Fedorov spune ca urmatoarele zile…

- Istoricul ucrainean Yuriy Korchemniy nu a tras in viața lui cu o pușca de asalt, dar s-a alaturat altor zeci de barbați care s-au inarmat cu puști Kalașnikov care au fost aduse de camioane noilor unitați de aparare voluntari ale Ucrainei in a doua zi a invaziei Rusiei, relateaza agenția France Presse,…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…