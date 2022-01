Pamela Anderson divorțează. Se întâmplă la un an de la ultima căsătorie și doi de la penultima Pamela Anderson divorțeaza la un an de la casatorie și fix doi de la penultima casatorie. In total diva, candva una dintre cele mai ravnite femei de pe mapamond, este pe cale sa puncteze nu mai puțin de 6 divorțuri. Cel de care divorțeaza, fostul sau bodyguard Dan Hayhurst, Pamela (54 de ani) s-a apropiat in perioada de lockdown. Cei doi s-au casatorit in decembrie 2020, ceremonia avand loc pe proprietatea fostei dive din serialul Baywatch, de langa Vancouver, Canada. Sunt exact unde este nevoie sa fiu – in brațele unui barbat care ma iubește cu adevarat”, zicea la nunta fosta diva din Batwatch.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

