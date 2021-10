Stiri pe aceeasi tema

- Daca la inceput au crezut ca este doar teama copilului de apa, cu timpul, parintii acesteia au decis sa mearga la doctor, pentru a afla daca fetita lor sufera de vreo boala sau daca iesirea necontrolata era doar "un moft".In ciuda investigatiilor, medicii nu au putut, insa, sa afle ce are... Cat despre…

- Datorita exploziilor pe Soare care au avut loc in dimineața zilei de 23 septembrie, in urmatoarele citeva zile sint posibile furtuni magnetice. Acest lucru a fost relatat de oamenii de știința de la Laboratorul de astronomie cu raze X al Soarelui de pe linga Institutul de fizica al Academiei Ruse de…

- „Este evident ca in perioada urmatoare numarul de cazuri de COVID-19 in randul copiilor va crește. De asemenea, va crește numarul de copii internați in spital, inclusiv in Terapie Intensiva. Este o realitate pe care o vedem in toate țarile in care au inceput activitațile de invațamant cu prezența fizica,…

- China a creat un prototip de mini-elicopter pentru activitati de monitorizare in cadrul viitoarelor misiuni pe Marte. Prototipul are un aspect similar cu cel al mini-elicopterului robotizat Ingenuity, dezvoltat de agentia spatiala americana NASA pentru misiunea sa Perseverance din acest an, potrivit…

- Oamenii de știința au gasit o „spartura” neobișnuita intr-unul din brațele spiralate ale Caii Lactee, care ar putea dezvalui noi informații despre istoria galaxiei noastre, scrie Space.com . Gruparea de stele tinere și nori gazoși este descrisa de Jet Propulsion Laboratory al NASA ca „o așchie care…

- Sfarșit de era pentru locuitorii unui sat din inima Anzilor. Au rezistat invaziei spaniole și colonizarii, dar i-a invins natura, care le-a transformat lacul datator de viața intr-un deșert de sare. Zeci de ani, urmașii incașilor au sperat ca apa va reveni in lac, dar specialiștii spun ca șansele ca…

- O femeie din statul american New Jersey se lupta de 7 ani cu Fiscul din Statele Unite pentru a dovedi ca este în viața, relateaza Insider.Samantha Dreissig, în vârsta de 25 de ani, a declarat pentru CBS ca încearca de ani de zile sa clarifice o încurcatura administrativa…