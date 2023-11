Pământeni care au pământul lor… sau nu A existat o vreme cand harțile erau executate la comanda unor puteri imperiale. Pe cele comandate de puterea Romei vezi și azi locuri (teritorii) care sunt marcate cu inscripția „Hic sunt leones”. Traducerea cea mai buna nu e cea mot a mot: „Aici sunt leii”. Mai semnificativa ar fi o descriere: aici, puterea Romei nu a ajuns sa organizeze teritorii; aici, puterea nu aparține legiunilor noastre. Așa, de pilda, erau inscripționate atunci teritoriile unde azi puterea aparține Ucrainei și Federației Ruse. Mai apoi, bizantinii și catolicii au incercat sa-și extinda influența spirituala acolo. Dar mai… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de marți, 1 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 1 noiembrie, ora 02.30: Criza din Israel dinamiteaza Planeta: noul val de antisemitism amenința sa zdruncine o lume…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Ankara este pregatita sa acționeze ca țara garant pentru Palestina intr-o ințelegere cu Israelul. Vorbind in parlament, liderul turc a sugerat, de asemenea, convocarea unei conferințe de pace pentru a rezolva criza. "Sintem pregatiți sa acționam ca…

- „Daca poate exista ceva mai scarbos decat razboiul, ei bine, atunci raspunsul e propaganda razboiului, indiferent in beneficiul cui funcționeaza. Dusa (credeam noi) pe cele mai inalte culmi pe durata conflictului militar Rusia-Ucraina, pana și propaganda s-a reinventat și se perfecționeaza. Ce se intampla…

- Laudele și mulțumirile la adresa militarilor și promisiunile de inarmare a Armatei in contextul in care „Europa se confrunta cu o criza fara precedent dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial“ sunt principalele subiecte abordate de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in alocuțiunea susținuta in cadrul…

- Rusia pune la punct Israelul: 'Incalca acest lucru, toata lumea știe!'Ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu acordat programului "60 de minute ", difuzat pe canalul "Rossia 1", ca Rusia este fidela hotararilor Consiliului de Securitate cu privire la necesitatea…

- In timp ce Rusia și Ucraina sunt in conflict de mai bine de un an și jumatate, in urma cu zece zile, Fașia Gaza a bombardat Israelul. Toți locuitorii sunt terifiați de ceea ce se intampla in aceste momente in Palestina. Cu toate acestea, in urma cu puțIN timp, Nasser Kanaani, purtator de cuvant Ministerul…

- "Moarte Israelului". "Israelul este condamnat, Palestina il va cuceri". Strigatele de bucurie, cantecele, rugaciunile, aceleași invocații "Allah Akbar", "Allah este mare", care rasuna in videoclipurile femeilor și copiilor israelieni ostatici in Gaza, umplu sala Parlamentului iranian care a deschis…

- Mai mult, unii dintre localnici s-au trezit și cu amenda și dosar penal, pentru simplu fapt ca au vrut sa iși ajute animalele care depind fizic de hrana de la ei.O localnica a avut inspirația sa filmeze interacțiunea și a postat-o pe rețelele de socializare„Asa se poarta autoritațile dupa ce am pierdut…