Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Germania și alte cateva țari europene au promis ca vor trimite Kievului zeci de tancuri grele de lupta in urmatoarele cateva luni pentru a ajuta la creșterea capacitații militare a Ucrainei, in timp ce razboiul se apropie deja de finalul unui prim an de conflic (pe 24 ianuarie - n.r.),…

- Seful cancelariei prezidentiale a Ucrainei, Andrii Yermak, a salutat decizia Germaniei de a trimite tancuri Leopard 2 fortelor ucrainene si a facut apel la realizarea unei "coalitii a tancurilor". Anuntul Berlinului a fost, de asemenea, salutat de aliati, printre care Polonia, Franta si Marea Britanie,…

- Președintele rus Vladimir Putin a evitat miercuri, 25 ianuarie, in timpul unei vizite la Universitatea de Stat din Moscova, sa comenteze decizia istorica a Germaniei de a furniza Ucrainei tancuri Leopard, oferind in schimb studenților sfaturi in privința carierei și raspunzand la intrebari pe alte teme,…

- Atat SUA, cat și Germania sunt pregatite acum sa trimita tancuri in Ucraina, dupa saptamani intregi de discuții pe aceasta tema. Un anunț din partea Casei Albe este așteptat chiar astazi - și ar putea duce la furnizarea a 30 de tancuri M1 Abrams catre Kiev. Autoritațile germane au confirmat ca Germania…

- Administratia Biden inclina sa trimita tancuri Abrams in Ucraina, iar un anunt ar putea fi facut chiar saptamana aceasta, scrie marti, pe surse, ziarul The Wall Street Journal, care precizeaza ca Presedintia americana a refuzat sa comenteze. Anuntul ar face parte dintr-o intelegere diplomatica mai larga…

- Liderul belarus Alexander Lukașenko a declarat marți, 24 ianuarie, ca i s-a cerut sa incheie un pact de neagresiune cu Ucraina, relateaza agenția de stat de știri Belta, citand mai multe comentarii in care acesta sugereaza ca vede Kievul ca pe o potențiala amenințare, potrivit Reuters . Lukașenko, un…

- Santierele Navale ale Amiralitatii, cu sediul in portul vestic Sankt Petersburg, anunta intr-un comunicat decesul lui Alexander Buzakov. Acesta ocupa postul din august 2012, relateaza Agerpres care citeaza Reuters.Potrivit comunicatului, publicat pe site-ul societatii, principala sa realizare a fost…

- Statele Unite si Rusia au efectuat un schimb de detinuti, in cadrul caruia baschetbalista americana Brittney Griner, incarcerata in Rusia pentru posesie de droguri, a fost predata catre SUA in schimbul traficantului rus de arme Viktor Bout, au anuntat oficial Washingtonul si Moscova, potrivit Reuters.…