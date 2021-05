Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken indeamna luni israelienii si palestinienii ”sa protejeze civilii si mai ales copiii” si reafirma ca statul evreu are, ”in calitate de democratie”, o ”datorie speciala” in acest sens, relateaza AFP. Statele Unite vor sa practice o ”diplomatie activa”…

- Ministrul chinez de Externe Wang Yi si-a exprimat duminica regretul in legatura cu ''obstructionarea'' de catre Statele Unite in ceea ce priveste adoptarea unei declaratii in Consiliul de Securitate al ONU prin care se solicita incetarea ostilitatilor dintre israelieni si palestinieni,…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit public duminica pentru a treia sesiune de urgența cu privire la conflictul israeliano-palestinian într-o saptamâna, fara sa adopte în acest stadiu o declarație comune sau vreo propuneri care sa permita o încetare rapida a ostilitaților,…

- ''Hamas a ales sa accelereze tensiunile, folosite ca pretext, pentru a incepe acest razboi'' cu Israelul, a declarat diplomatul israelian, citand o ''manipulare palestiniana''.Nu exista ''nicio justificare pentru tirul de rachete impotriva civililor'', a subliniat el. Palestinienii ''folosesc scuturi…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a acuzat duminica miscarea palestiniana Hamas ca a „premeditat” un razboi cu Israelul si ca doreste „sa preia puterea in Cisiordania”, declaratie facuta in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate privind Orientul Mijlociu, relateaza…

- Ministrul palestinian pentru Afaceri Externe Riyad Al-Maliki a denuntat duminica, in fata Consiliului de Securitate al ONU, ''agresiunea Israelului'' impotriva ''poporului'' palestinian si a ''locurile sale sfinte'', relateaza AFP. "Unii nu vor sa foloseasca…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a cerut miercuri o reuniune de urgenta a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu pentru a pune capat escaladarii violentelor care au loc intre Israel si palestinieni de o saptamana, relateaza AFP. ''Cea mai urgenta sarcina este convocarea Cvartetului mediatorilor…

- Statele Unite trimit un diplomat sa discute cu israelienii si si palestinienii, pentru calmarea situatiei în regiune, a declarat miercuri secretarul american de Stat Antony Blinken, afirmând ca Israelul are în mod special responsabilitatea sa evite victimele civile, transmite Reuters.”Imaginile…