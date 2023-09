Stiri pe aceeasi tema

- Boavista – Chaves 4-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa a 5-a a noului sezon din Liga Portugal. Toate golurile lui Boavista au fost inscrise inca din prima repriza. Gazdele au marcat prin Morais, Agra și Bozenik, care a reușit o „dubla” in care a marcat și un gol de […] The…

- Ianis Hagi a fost cerut titular in duelul dintre Romania si Kosovo. Iosif Rotariu este de parere ca fiul „Regelui” ar trebui sa fie trimis in teren de catre Edi Iordanescu, in duelul care se va vedea pe Antena 1 si in AntenaPLAY, marti, de la 21:45. Ianis Hagi a fost „uitat” pe banca de […] The post…

- Meciul Sepsi – UTA, scor 1-0, care a inchis etapa a 8-a a Ligii 1, a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Sepsi a ramas singura echipa din Liga 1 care nu a pierdut niciun meci in acest sezon. Fara Mircea Rednic pe banca, din cauza problemelor de sanatate, UTA a primit gol in […] The post Sepsi – UTA 1-0.…

- Pisa – Parma 1-2 si Reggiana – Palermo 1-3 au fost in format LIVE VIDEO. Meciurile s-au vazut exclusiv in AntenaPLAY. Romanii au oferit o seara magica in Serie B. A fost o seara plina de emotii pentru romanii din Serie B, exclusiv in AntenaPLAY. Echipele lui Marius Marin, Dennis Man, Valentin Mihaila…

- Rio Ave – Porto s-a incheiat 1-2, dupa ce Rio Ave a condus cu 1-0. Duelul din etapa a treia din Liga Portugal a fost in format live video, in AntenaPLAY. Oaspeții erau favoriți sa obțina cele trei puncte, dar au obtinut dramatic victoria, cu doua goluri marcate in prelungiri. Rio Ave – Porto a […] The…

- Malcom Edjouma a debutat la Bari, in duelul cu Palermo, duel care s-a vazut exclusiv in AntenaPLAY. Fostul mijlocas al celor de la FCSB a bifate primele minute la noua sa echipa, in duelul din prima etapa de Serie B. Malcom Edjouma a fost prezentat oficial de Bari cu o zi inainte de duelul cu […] The…

- Venit dupa un sezon la Pisa, Olimpiu Moruțan (24 de ani) va continua in liga a doua italiana. Directorul sportiv al lui Bari s-a intalnit cu agentul Ioan Becali. In același timp, antrenorul lui Palermo vrea sa schimbe sistemul pentru „tricolor”. La 24 de ani, Olimpiu Moruțan se pregatește de inca un…

- Ionuț Nedelcearu are zilele numarate la Palermo. Stoperul naționalei și-a pierdut locul de titular la gruparea din Serie B, iar presa din Italia anticipeaza ca fotbalistul de 27 de ani nu va mai continua la „vulturi” in urmatorul sezon. Sunt indicii din ce in ce mai clare ca Ionuț Nedelcearu nu intra…