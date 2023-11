Da, chiar ca toate drumurile duc la Roma! Sau cel puțin vor duce de acum inainte! Mai ales pentru liderii politici romani consiliați de ”pe deplin acoperiții” sistemului sa ia lumina de la Palazzo Salviati! Acolo unde, nu cu multa vreme in urma, s-ar fi batut palma pentru ”noua harta” a influenței geostrategice asupra Romaniei. […] The post PALAZZO SALVIATI: AICI S-A IMPARȚIT DIN NOU ROMANIA! first appeared on Ziarul National .