Palatul Victoria, iluminat sâmbătă seară în portocaliu Guvernul se alatura inițiativei de marcare a Zilei Mondiale de Lupta impotriva cancerului, prilej cu care Palatul Victoria va fi iluminat sambata seara, in portocaliu, culoare simbol a acestei campanii. Avand in vedere ca afecțiunile oncologice reprezinta a doua cauza majora a mortalitații in Romania, dupa afecțiunile cardiovasculare, este o chestiune de sanatate publica pentru care Guvernul și-a asumat responsabilitatea celor mai bune soluții pentru accesul pacienților la diagnostic și tratament. ”Am facut deja un pas important in acest sens și avem un plan național de lupta impotriva cancerului,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

