- Custodele Coroanei, Margareta, va conferi joi decoratia regala "Nihil Sine Deo" Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova si consilierului prezidential Laurentiu Stefan, informeaza Agerpres.Citește și: Prima femeie parasutist din Romania de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost…

- Lascar Duiliu Zamfirescu, fiu al diplomatului Alexandru Zamfirescu si nepot al scriitorului Duiliu Zamfirescu, ultimul coleg de Clasa Palatina al Regelui Mihai I, a murit la varsta de 98 de ani, potrivit unui anunta publicat pe pagina de Facebook a familiei regale."Prin trecerea sa la cele…

- Mesaj al Majestatii Sale Margareta cu ocazia sarbatorii naționale de 10 Mai Ziua Regalitatii în România, Bucuresti, 10 mai 2017. Foto: Daniela Manuta. Custodele Coroanei, Margareta, a transmis într-un mesaj cu ocazia sarbatorii naționale de 10 Mai ca familia regala este în…

- Anul acesta, Ziua Regelui va fi una fara evenimente, in Romania, din cauza epidemiei. Majestatea Sa Margareta a transmis un mesaj tuturor romanilor. „Astazi este sarbatotarea nationala de 10 mai. In fiecare an, Palatul Elisabeta deschide larg portile pentru mii de romani din tara, din Republica Moldova…

- Custodele Coroanei, Margareta, afirma, in preajma implinirii a 75 de ani de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ca Regele Mihai, cel care "a schimbat destinul unui continent intreg la 23 August 1944", a fost toata viata alaturi de romani. "Regele Mihai, tatal meu,…