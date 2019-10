Palatul din România care a supravieţuit războaielor şi comunismului Castelul Miclauseni, din zona Moldovei, a fost casa din Romania a multor familii celebre, dar razboaiele, comunismul si mama natura i-au luat stralucirea. Acum, calugaritele care il detin se zbat sa il salveze, scrie William O’Connor pe Thedailybest.com. Palatul este un loc idilic, o casa parohiala in stil gotic, unde natura, design-ul si soarta si-au impreunat aspiratiile. Aceasta oaza verde a fost devastata de soldatii rusi si de comunism. In timp ce exteriorul castelului este intr-o conditie buna, interiorul este ruinat, dar calugaritele care il ingrijesc vor sa il reabiliteze. George si Maria… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

