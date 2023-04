Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare cladire de birouri din Romania, Palas Campus, a fost inaugurata astazi, la Iasi, in prezenta premierului Nicolae Ciuca si a ambasadorului SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec. Premierul Ciuca a declarat ca o astfel de investitie este pe termen lung si polarizeaza potentialul din intreaga…

- Compania Iulius a inaugurat, marti, la Iasi, cea mai mare cladire de birouri din tara, unde vor lucra 5.000 de oameni, investitia ridicandu-se la peste 120 milioane de euro. La eveniment au participat premierul Nicolae Ciuca, mai multi ministri, ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, ambasadorul…

- Cea mai mare investitie privata realizata in Iasi, in ultimul deceniu. 54.000 mp de birouri clasa A, 6.000 mp de spatii dedicate restaurantelor si serviciilor .13 companii multinationale, unele cu primul lor birou din regiune. 5.000 de specialisti in IT & automotive. Zona centrala nedezvoltata, transformata…

- Ambasadorul SUA a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, cum s-a schimbat implicarea Statelor Unite in Dobrogea dupa inceperea razboiului din Ucraina.“In primul rand, am crescut de trei ori prezenta trupelor americane in regiune. Aveam o prezenta mare inainte, dar,…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat, joi, ca forta legaturilor economice dintre Romania si Statele Unite reprezinta "o prioritate-cheie" a relatiei bilaterale, mentionand ca intentioneaza sa faca eforturi pentru extinderea prezentei companiilor si investitiilor americane in Romania,…

- Kathleen Kavalec, Ambasador al SUA in Romania, a vizitat luni Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu impreuna cu Angel Tilvar, Ministrul Apararii, si generalul Daniel Petrescu, Seful Statului Major al Apararii.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a participat, vineri, la evenimentul ”Romania – 1 an de solidaritate cu Ucraina” si a multumit tuturor celor implicati in protejarea refugiatilor ucraineni. Ambasadorul a apreciat sprijinul si empatia pe care romanii au aratat-o pentru refugiatii din…

- Ambasadorul SUA Kathleen Kavalec considera ca Romania este una dintre tarile de top privind independenta fata de sursele de energie externe, declarandu-se impresionata de nivelul la care Romania a devenit lider in Europa in privinta energiei, atat in ceea ce priveste securitatea energetica, cat si…