Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Coronavirus inca face ravagii in handbalul european. Multe jocuri din Liga Campionilor au fost amanate pentru ca echipele au cazuri de Covid in lot. CSM București se vede nevoita sa stea inca o saptamana pe bara, dupa ce etapa trecuta din Liga nu s-a mai deplasat la Rostov, din cauza imbolnavirilor…

- Vicepremierul Dan Barna, lider al Alianței USR Plus, a declarat, luni seara, ca referendumul pentru initiativa „Fara penali in functii publice”, inclusa in programul de guvernare, va fi organizat „imediat ce trece pandemia” de COVID-19. Cați romani s-au vaccinat in doar DOUA ZILE. Cel mei des EFECT…

- Pandemia și munca de acasa au adus schimbari pentru dezvoltatorii de cladiri de birouri și nu numai. Unii dintre aceștia au redus chiriile, chiar daca punctual și pentru o scurta perioada de timp, alți au decis sa realizeze conversia unor proiecte de...

- Experții trag un semnal de alarma. Pandemia nu a incetinit procesul de incalzire globala. Chiar daca in varful restricțiilor din primavara, emisiile zilnice de dioxid de carbon, principalul gaz cu efect de sera, au fost mai mici chiar și cu 17% la nivel global, in septembrie, concentrația depașea valorile…

- Pe masura ce pandemia continua, exista multe intrebari cu privire la cum ar putea arata si functiona biroul traditional pe viitor sau daca mai au nevoie firmele de spatii in cladirile de birouri din Iasi, dupa succesul muncii de acasa. Interesul puternic al companiilor cu activitate in sectoare precum…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca noile masuri restrictive care urmeaza sa fie aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 au fost discutate cu specialisti si se asteapta ca acestea sa aiba rezultate peste doua sau trei saptamani. "Pandemia, din pacate, este…

- Pandemia care a afectat mediul de business de pe intreaga planeta și a creat nevoia de adaptare rapida la contextul actual poate reprezenta o oportunitate de a profita de experiența acumulata pana acum și de a privi in viitor pentru a putea contura noua normalitate. Pentru mediul profesional, primul…

- Pandemia de coronavirus, un numar de voturi fara precedent exprimat mai devreme, lipsa de coerența cu privire la modul in care vor fi numarate aceste voturi și bataliile juridice in curs, au facut ca rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA din 2020 sa fie unul dintre cele mai greu de prezis, relateaza…