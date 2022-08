Pakistan: Peste 1.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma ploilor musonice (autorităţi) Inundatiile provocate de ploile musonice care au inceput in luna iunie au dus la moartea a peste 1.000 de persoane in Pakistan, potrivit ultimului bilant publicat duminica de Autoritatea nationala pentru gestionarea dezastrelor (NDMA), informeaza AFP. In cursul ultimelor 24 de ore, 119 persoane au murit, urcand bilantul la 1.033 de morti, in timp ce ploile torentiale au continuat sa se abata duminica asupra unor zone ale tarii. Peste 33 de milioane de persoane, adica unul din sapte pakistanezi, au fost, de asemenea, afectate de inundatii, iar circa un milion de case au fost distruse sau grav avariate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile musonice ce s-au abatut incepand din luna iunie asupra Pakistanului au provocat moartea a 1033 de persoane, confirma ultimul bilanț dat publicitații duminica, 28 august de catre Autoritatea naționala pentru gestionarea catastrofelor, citata de agențiile internaționale de presa. Numai in ultimele…

- Peste 580 de persoane au murit si alte mii si-au pierdut casele in Pakistan, in timp ce tara se confrunta cu ploi torentiale, relateaza The Guardian. Se estimeaza ca 1 milion de persoane au fost afectate de ploi abundente, inundatii si alunecari de teren din luna iulie Provinciile Balochistan, Khyber…

- Inundatiile provocate de ploile torentiale din Sudan au ucis cel putin 52 de persoane si au avariat sau distrus mii de locuinte de la inceputul sezonului ploios in luna mai, a anuntat sambata mass-media de stat, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 478 de persoane si-au pierdut viata in urma ploilor musonice si a viiturilor care au afectat in ultimele sapte saptamani Pakistanul, a anuntat marti Autoritatea Nationala pentru Managementul Dezastrelor (NDMA), citata de TVR. Incidentele asociate ploilor au provocat, de asemenea, ranirea a…

- Ploile torențiale fac ravagii in statul american Kentucky. Cel putin opt persoane au murit in urma inundatiilor masive, a anuntat guvernatorul local, care se teme insa ca bilantul victimelor ar putea fi mult mai mare.

- Sase persoane si-au pierdut viata in urma prabusirii unui zid si a unei alunecari de teren declansate dupa mai multe zile de ploi abundente in Filipine, au anuntat marti politia si agentia nationala pentru dezastre, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ploile torentiale au ucis aproximativ 24 de oameni, au blocat autostrazi si au intrerupt traficul aerian din Pakistan dupa ce musonul din 2022 s-a abatut asupra acestei tari din Asia de Sud la cateva zile dupa ce a devastat regiuni intinse si din India si Bangladesh, informeaza DPA. Fii la…

- Ploile musonice din Bangladesh au facut cel putin 25 de victime si alte peste 4 milioane de persoane au ramas izolate in urma inundatiilor, a anuntat sambata Politia din aceasta tara din Asia de Sud, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Fulgerele care au insotit aceste precipitatii abundente au ucis 21…